Beccati in auto con due etti di marijuana, finiscono in manette

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha arrestato tre persone pizzicate mentre trasportavano in auto due etti di marijuana. La vettura è stata intercettata durante un servizio sul territorio eseguito nelle aree a più alta “sensibilità” criminale.

Gli agenti hanno così notato l’auto compiere delle soste e dei movimenti sospetti e hanno deciso di vederci chiaro fermandola e controllandola.

Identificato i tre i poliziotti hanno trovato sui sedili posteriori una busta di plastica con all’interno i 200 grammi di marijuana. Da qui si è deciso di perquisire anche le abitazioni dei fermati, ritrovando in una di queste una bilancia di precisione nascosta fra gli indumenti della camera da letto, e che si ritiene possa esser stata utilizzata per suddividere in dosi lo stupefacente per poi esser spacciato.

Al termine, inevitabilmente per tutti e tre sono scattate le manette in flagranza di reato. All’esito dell’udienza di convalida uno degli indagati è stato messo in libertà mentre gli altri due sono stati sottoposti all’obbligo di firma.