Capi di grandi marche venduti sui social, erano tarocchi: sequestrati 1500 prodotti

Tutto è partito quando i finanzieri hanno fermato un 37enne catanzarese che era alla guida di una Audi Q5, scoprendo che a bordo aveva numerosi prodotti di marche pregiate ma che era sprovvisto di qualsiasi documentazione fiscale di accompagnamento.

I militari si sono pertanto insospettiti, decidendo di controllare anche un’abitazione che l’uomo utilizzava come magazzino e dove sono stato ritrovati centinaia di capi d’abbigliamento invernali, presumibilmente pronti per la vendita in occasione delle imminenti festività natalizie.

Le indagini che ne sono conseguite hanno poi fatto emergere che la merce fosse di provenienza extra europea, in particolare dalla Bulgaria, e che l’indagato la commercializzasse via internet, tramite i social network: un’attività che le fiamme gialle stimano gli abbia consentito guadagni per oltre mezzo milione di euro.

Il 37enne è stato così denunciato alla Procura di Catanzaro per ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e gli sono stati sequestrati oltre 1.500 prodotti contraffatti tra cui spiccano giacconi Woolrich e Burberry, piumini Moncler e Palm Angels, felpe Gucci e Louis Vuitton, scarpe Balenciaga e Valentino oltre a borse di Prada e Chanel.