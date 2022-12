Internet. San Basile avrà la fibra ottica fino a casa dei cittadini, a breve la posa in opera

Il Comune di San Basile avrà presto una nuova infrastruttura di rete in banda ultra larga, con tecnologia in Fibra Ottica fino a casa dei cittadini (FTTH).

Inizieranno infatti a breve i lavori di posa in opera dell’infrastruttura digitale nell’ambito del Progetto PNRR che consentirà a tutti i residenti del borgo arbereshe di navigare ad altissima velocità.

A darne la notizia è il vicesindaco di San Basile, Gaetano Marcovecchio: “Abbattere il divario digitale - afferma - è sempre stato uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale. Già nel 2010 abbiamo portato aventi diverse battaglie affinché San Basile fosse dotato delle più moderne infrastrutture TLC, quando ancora non esisteva neanche la tecnologia ADSL nel nostro Comune”.

“Quando si parla di connessione in fibra ottica, spesso ci si trova davanti a due acronimi: FTTC e FTTH. FTTC sta per ‘Fiber to the Cabinet’, ossia ‘fibra fino al cabinato’, mentre FTTH sta per ‘Fiber to the Home’, cioè ‘fibra fino a casa”.

“Oggigiorno – prosegue il vice sindaco - San Basile è coperta su quasi tutto il centro abitato di connessioni FTTC, con velocità di connessione fino a 200 Mbps. I nuovi lavori saranno incentrati sulla posa di un’infrastruttura di rete moderna, con tecnologià FTTH, totalmente in fibra ottica, che consentirà a tutti i cittadini, anche a coloro che al momento non possono accedere alla rete FTTC, di godere ci connessioni con velocità di almeno 1 Gbps.”

Il centro arbereshe, con questa nuova e moderna infrastruttura di rete, sarà alla pari di qualsiasi città italiana in termini di velocità accesso alla rete globale e questo farà sì che sia al passo con le nuove dinamiche dell’era digitale.