Vigili del Fuoco, cambio al vertice a Crotone: Fasano è il nuovo comandante

Nuovo cambio alla guida del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone: Roberto Fasano subentra nell’incarico di comandante a Giuseppe Bennardo, che è stato reggente ed adesso torna al vertice del provinciale di Catanzaro.

Il nuovo comandante è un ingegnere 62enne e proviene dal comando della provincia Bat (Barletta, Andria e Trani); il passaggio di consegne è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella sede del Comando provinciale pitagorico.

Nel suo commiato Bennardo ha sottolineato di essere molto legato a Crotone, dove ha svolto per la prima volta le sue mansioni da comandante e dove è tornato, da reggente, più volte, anche in periodi complicati come questi ultimi mesi.

Ha ricordato, infatti, che i vigili crotonesi hanno dovuto far fronte anche ad eventi non ordinari, come lo scoppio avvenuto in porto e la più recente tromba d’aria che ha colpito diverse parti del territorio provinciale.

Infine, ha sottolineato il fatto di aver lasciato il comando un po’ meglio di quando lo aveva assunto, anche grazie all’innesto di nuovo personale, in particolare di capisquadra provenienti da tutta Italia, e si è detto certo che Fasano contribuirà ad un ulteriore miglioramento.

Anche il nuovo comandante Fasano, nativo di Catanzaro, ha avuto esperienze in Calabria. Ha sottolineato che adesso il suo compito sarà quello di rendersi conto dell’organizzazione del comando avendo avuto già delle sensazioni positive in merito.

Ha auspicato di poter dare il suo contributo per garantire una migliore organizzazione per la stessa tenuta del comando, avendo come obiettivo che i vigili debbano essere sempre pronti ed efficienti in qualsiasi evenienza.

Dopo il saluto al comando provinciale e lo scambio di consegne, Fasano si è recato, insieme al suo predecessore, a far visita istituzionale al Prefetto di Crotone, per poi proseguire con le altre autorità cittadine e provinciali.