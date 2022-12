Rissa in campo durante partita di Prima Categoria, Daspo “pesanti” per tre calciatori

Tre Daspo sono stati emessi dal Questore di Reggio Calabria a carico di altrettanti calciatori, due della Polisportiva Bovese Onlus e uno della Campesesanroberto.

Tutti sono tutti ritenuti responsabili di una violenta rissa scoppiata in campo nel corso della partita giocata dalla due formazioni il 30 ottobre scorso, allo stadio “P. Borrello” di Brancaleone, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone D, rissa che ha costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro e le Forze dell’Ordine ad intervenire per tutelare i presenti.

Nei confronti dei giocatori della Bovese i provvedimenti sono rispettivamente della durata di uno e dieci anni, tre gli anni di Daspo, invece, per il calciatore della Campesesanroberto per aver preso parte attiva alla rissa.