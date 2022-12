Cariati. Sindaco: “come volevasi dimostrare a Natale è emergenza rifiuti”

“Che saremmo arrivati a Natale con le strade invase dai rifiuti era un rischio che avevamo previsto con largo anticipo, ancora prima dell’Immacolata. L’ennesima comunicazione da parte della ditta sull’impossibilità di proseguire con lo stoccaggio e sulla riduzione dei conferimenti, conferma che siamo in piena emergenza e che tutte le soluzioni tampone adottate non servono ad altro se non a complicare la situazione, ad alimentare il disagio ed il malcontento nei cittadini”.

È quanto denuncia il sindaco di Cariati, Filomena Greco, rinnovando l’appello alla Regione Calabria affinché si adoperi immediatamente per una soluzione definitiva della questione che non è esclusiva di Cariati ma riguarda tutto il territorio.

“Legati a doppio filo persino alle condizioni meteo che determinano la possibilità di raccolta o meno – aggiunge il Primo Cittadino - noi amministratori eravamo e restiamo impotenti di fronte alle giustificate rimostranze dei cittadini”.

“La Ekrò - aggiunge - ha comunicato che fino alla vigilia di Natale si dovrà dare priorità al conferimento degli scarti di vagliatura della frazione organica da raccolta differenziata; il quantitativo di frazione indifferenziata conferibile in impianto è indicativamente pari a 50 – 6° tonnellate al giorno se le condizioni meteo lo permettono; la linea di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata rimarrà ferma”, conclude il primo cittadino.