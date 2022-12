Fra i banchi della verdura spuntano munizioni: denunciato venditore ortofrutticolo

Un normale venditore di ortofrutta che stazionava lungo una delle strade principali che sottoposto ad una perquisizione si è scoperto nascondesse tra i banchi della frutta munizioni d’arma da fuoco, detenute illegalmente, delle calibro 12 e 45, oltre ad un caricatore e ad un rilevatore di microspie.

A ritrovare il tutto sono stati gli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia insieme ai colleghi di Tropea, mentre effettuavano dei controlli nell’area del centro urbano e disposti dal Questore.

Alla luce di quanto scoperto, gli agenti, in collaborazione con la Polizia Locale del capoluogo, hanno approfondito gli accertamenti a carico del venditore anche sotto gli aspetti amministrativi e di natura edilizia, riscontrando diverso irregolarità per le quali sono scattate delle sanzioni fino a 5 mila euro.

L’uomo, invece, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo, che ha coordinato le indagini, per il reato di detenzione abusiva di munizioni di arma da sparo oltre che per gli abusi edilizi, per i quali la struttura è stata sottoposta a sequestro penale.