Addobbi di Natale “pericolosi”, 40mila articoli sequestrati nel Lametino

Sono più di 40 mila i prodotti di diversa natura - molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi già in vendita - fra cui e prevalentemente addobbi natalizi con etichette non conformi o addirittura senza, che sono stati sequestrati dalle fiamme gialle di Lamezia Terme, impegnate durante le festività in una serie di controlli proprio su quella merce che potrebbe rappresentare un pericolo per il consumatori.

I militari della Compagnia Pronto Impiego della città della Piana hanno difatti ispezionato numerosi negozi, sia all’ingrosso che al dettaglio, scoprendo la merce “irregolare”, del valore che si stima in circa 200 mila euro.

Al termine delle attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Catanzaro venti soggetti, titolari di altrettante attività commerciali, nei cui confronti è stata comminata una sanzione economica per violazioni al Codice del consumo, e che può variare da un minimo di 516 a un massimo di più di 25 mila euro.

“Chi acquista merce non sicura mette a rischio la propria salute, poiché tali prodotti non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalle vigenti normative nazionali e comunitarie” ricordano dalla Guardia di Finanza che da sempre svolge un ruolo di primo piano nella tutela dell’economia legale e nella salvaguardia della giusta concorrenza tra le attività imprenditoriali, anche garanzia tutela della salute e della sicurezza pubblica.