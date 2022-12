Covid, contagi in calo (+275) ma aumentano i decessi (+6)

Non c'è da stupirsi a seguito dell'ennesimo calo dei contagi da coronavirus in Calabria: tutta colpa del minor numero di tamponi processati - appena 1.909 nelle ultime 24 ore - che ha evidenziato "solo" 275 nuovi casi a fronte di 218 guariti, con un tasso di positività sceso al 14,41%. Aumentano però i ricoveri (+2 in terapia intensiva) e purtroppo anche i decessi (+6).

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+112), seguita da Reggio Calabria (+111), Catanzaro (+42), Vibo Valentia (+3) e Crotone (+3). Nessun caso registrato da altra provincia o stato.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1472 (44 in reparto, 13 in terapia intensiva, 1415 in isolamento domiciliare); casi chiusi 105862 (105460 guariti, 402 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2867 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2804 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177283 (175888 guariti, 1395 deceduti).

Crotone: casi attivi 294 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 282 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57982 (57710 guariti, 272 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2643 (44 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2595 in isolamento domiciliare); casi chiusi 201485 (200595 guariti, 890 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 554 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 540 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51653 (51462 guariti, 191 deceduti).