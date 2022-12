Calcio a 5 femminile. La Royal Lamezia fermata sul pareggio dall’Altamura

La squadra calabrese, in formazione incerottata, viene fermata al Palasparti da quella pugliese. Secondo pareggio consecutivo per la Royal Team Lamezia che va due volte in vantaggio ma viene ripresa da un’Altamura coriaceo.

Masaro e compagne sono state tutta la settimana alle prese con un'influenza che le ha costrette a letto. Solo venerdì sono riuscite a fare una rifinitura.

Partenza aggressiva della Royal che dopo 40 secondi sfiora il vantaggio con Masaro che, dalla lunga distanza, calcia direttamente in porta, la sfera finisce sul palo.

Le lametine continuano ad amministrare il gioco, è Ferreira a mancare d'un soffio la rete dell'1-0. Il vantaggio arriva al 10'42: Laiana Ferreira intercetta un pallone e si invola verso la porta avversaria, la palla dopo una serie rocambolesca di tocchi arriva a Primavera che non può fare altro che ribadire in rete.

È la stessa giocatrice però a farsi sorprendere pochi minuti dopo e a permettere a Lorusso di riequilibrare il match. Pochi minuti dopo lampo di Julia Ferreira che con uno splendido tiro riporta in vantaggio la Royal. Il primo tempo termina sul risultato di 2-1.

Nel secondo tempo l'Altamura è più determinato, complice anche la stanchezza delle ragazze che, a causa dell'influenza sono rimaste senza allenarsi per quasi tutta la settimana.

A metà tempo si ferma anche Barbara Masaro, che durante un'azione mette male la caviglia ed è costretta a lasciare il campo. Le pugliesi prendono coraggio, la Royal è poco lucida. Julia Ferreira prova a suonare la carica ma la sua mira è imprecisa.

A poco più di tre minuti dal termine arriva il pareggio ad opera di Pedroso che su azione di corner batte Toledo. L'Altamura prova il colpaccio ma è strepitoso l'estremo difensore lametino che in due occasioni salva il risultato.

La Royal si riversa nella metà campo avversaria ma né Laiana né Julia Ferreira riescono a trovare il guizzo vincente. Non riesce a chiudere in bellezza il 2022 la squadra di mister Carnuccio: appuntamento all'8 gennaio 2023 a Noci.

IL TABELLINO

Royal Team Lamezia: Toledo, Calabrese, Laiana Ferreira, Masaro, Branca, Arzente, Perri, Julia Ferreira, Aliotta, Angotti, Sorrentino, Primavera. All. Carnuccio

Soccer Altamura: Sabatini, Lorusso, Carone, Difonzo, Pedroso, Papangelo, Maffei, Maccione, Montecalvo, Tragni, Rinaldi. All. Tassielli