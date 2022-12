‘Ndrangheta da Rocca di Neto agli Usa. Blitz nel crotonese, arriva anche l’Fbi

È arrivata in Calabria anche l’Fbi, il Federal Bureau of Investigation americano, per partecipare ad un imponente blitz che stamani all’alba è scattato nella popolosa cittadina di Rocca di Neto, nel crotonese.

Un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è che sta vedendo l’impiego massiccio di ben duecento agenti appartenenti allo Sco, il Servizio Centrale Operativo, alle Squadre Mobili del capoluogo pitagorico e di Catanzaro, ai Reparti Prevenzione Crimine, insieme appunto al personale dell’agenzia federale statunitense.

Destinatari dei provvedimenti restrittivi sono diversi soggetti ritenuti appartenere ad una associazione per delinquere di stampo mafioso che opera a Rocca di Neto e con proiezione negli Stati Uniti d’America.

