Escavatore dato alle fiamme, quarta intimidazione per imprenditore vibonese

Un escavatore incendiato ed andato completamente distrutto: con quest’ultimo gesto salgono così a quattro le intimidazioni subite in pochi mesi da Giovanni Curigliano, imprenditore edile di Maierato, nel Vibonese, a cui non poco tempo fa erano state date alle fiamme due auto ed un furgone.

L’ipotesi dei carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, è che l’imprenditore sia finito nel mirino del racket delle estorsioni. Le indagini, però, sono rese difficoltose per il fatto che le telecamere del sistema di videosorveglianza a Maierato, anche se installate ormai da tempo, non sono ancora attive e per tanto ancora inutili a garantire la sicurezza del territorio.