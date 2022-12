Covid, il bollettino: 504 contagi e 4 decessi nelle ultime 24 ore

Non accenna a rallentare l'andamento del coronavirus in Calabria. Secondo l'odierno bollettino infatti sono 504 i nuovi casi registrati, a fronte di 480 guariti. Alto il numero dei decessi (+4), mentre i pazienti ricoverati in tutta la regione sono 194.

La provincia con pià casi è quella di Cosenza (+148), seguita da Reggio Calabria (+135), Catanzaro (+133), Vibo Valentia (+87) e Crotone (+1). Processati 2.847 tamponi, con un tasso di positività al 17,54%.



I CASI PER PROVINCIA



Catanzaro: casi attivi 1503 (45 in reparto, 12 in terapia intensiva, 1446 in isolamento domiciliare); casi chiusi 105789 (105387 guariti, 402 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2761 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2696 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177277 (175886 guariti, 1391 deceduti).

Crotone: casi attivi 319 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 305 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57954 (57682 guariti, 272 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2630 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2583 in isolamento domiciliare); casi chiusi 201387 (200499 guariti, 888 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 566 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 555 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51634 (51443 guariti, 191 deceduti).