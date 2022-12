Incendio avvolge abitazione al terzo piano, un residente portato in ospedale

Un incendio è divampato stamani in una abitazione posta al terzo piano di un condominio di via Provinciale a Rosarno, nel reggino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Palmi e Polistena che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza il sito.

Il rogo ha danneggiato l’intero appartamento ma non si registrano feriti: gli occupanti sono stati infatti accompagnati in una zona sicura; una sola persona è stata trasportata in ospedale per dei controlli dovuti al fatto che ha inalato il fumo.

Sono in corso gli accertamenti sull’origine dell’incendio, sebbene al momento l’ipotesi accidentale è la più accreditata. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intero stabile.