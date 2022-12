Migranti messi in salvo dalla Ong Lifeline, in rotta verso Gioia Tauro

(Foto: Giovanni il ribelle/Mission Lifeline/Fb)

La nave Rise Above dell’Ong tedesca Mission Lifeline, dopo aver ha salvato ieri, nel Mediterraneo, 27 siriani - tra cui nove donne, due bambini, tre anziani e un minore non accompagnato - portandoli a bordo della stessa nave, è ora in rotta per Gioia Tauro.

Il porto di sicurezza in Calabria gli è stato assegnato nella stessa serata dalle autorità italiane. Lo ha reso noto via social l’equipaggio dell’Ong riferendo che anche che migranti, assistiti sulla nave, soffrissero di nausea, stanchezza e di ipotermia.