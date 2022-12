Scontro tra un’auto e un furgone sull’Autostrada A2, un morto e due feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto stasera sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 383,158, nel tratto a doppio senso di circolazione della rampa dello svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto un’auto e un furgone e nell’impatto una donna di 52 anni, è deceduta mentre altre due persone, che erano a bordo della stessa auto, sono rimaste ferite.

Sul posto è presente il personale dell’Anas e la Polizia Stradale, per la gestione della viabilità ed i rilievi di competenza. Il traffico, nel tratto interessato, è momentaneamente bloccato.

I mezzi che provengono da nord e in uscita allo svincolo di Rosarno possono usufruire del successivo svincolo di Mileto; la viabilità in ingresso allo svincolo di Rosarno, in direzione nord, può entrare presso lo stesso svincolo in direzione sud e utilizzare lo svincolo di Gioia Tauro.