“Una notte a Napoli”, spettacolo al Rendano per la ricerca sulla sindrome di Down

L’Associazione 3x21 i sogni di Saveria, presenta il grande evento “Una notte a Napoli” che si terrà mercoledì 21 dicembre alle 20.30 presso il Teatro Rendano di Cosenza.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alle attività del Gruppo di Ricerca “Analisi genomica e postgenomica del cromosoma 21 nella trisomia 21 (sindrome di Down)” del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, guidato dal professo Pierluigi Strippoli che sarà presente alla serata.

3x21 i sogni di Saveria è una associazione nata nel 2020, una realtà unica in Italia ed una sperimentazione pilota, poiché a promuovere la nascita dell’associazione e all’interno del team di lavoro operano due educatrici con un cromosoma in più: Linda e Stefania che sono tra le poche laureate con sindrome di down ed hanno conseguito una laurea a ciclo completo in scienze dell’educazione. Lo hanno fatto per realizzare un obiettivo: poter essere educatrici e lavorare con bambini e ragazzi.

“Crediamo che avere un cromosoma in più - affermano dall’associazione - possa essere un vantaggio e per questo la nostra mission è di contribuire ad una piena inclusione dei bambini con Sindrome di Down sia dal punto vista sociale che in futuro da un punto di vista lavorativo, al contempo, intendiamo garantire un supporto adeguato anche a bambini con bisogni educativi speciali affinché a ciascuno sia data la possibilità di mostrare il proprio valore ed utilizzare i propri talenti”.

L’Associazione ha visto il finanziamento del progetto “3x21 Limitless” da Parte del Dipartimento per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha avviato da alcuni mesi percorsi di autonomia, indipendenza e sostegno educativo, nonché un laboratorio di arte ed uno di musica tutti rivolti a bambini con una età che va dai 3 agli 11 anni.

Sostiene con forza la ricerca condotta dal Professor Strippoli e dalla sua equipe che ha ottenuto importanti risultati sullo studio del Genoma 21 e sta elaborando nuovi approcci terapeutici per la trisomia 21 che potrebbero dare risultati fino ad oggi insperati.

Lo spettacolo lirico-teatrale in atto unico “Una Notte a Napoli” vedrà coinvolti più di settanta artisti, che interverranno tutti a titolo gratuito.

Una passeggiata storica nella tradizione musicale e teatrale napoletana con danzatori professionisti, campioni italiani di danze standard e latino americane, un’orchestra di fiati ed artisti di fama nazionale e internazionale della lirica e del teatro.

Per l’acquisto dei biglietti ad un costo di 10 euro (che saranno totalmente devoluti alla ricerca Genoma 21) si può contattare il numero di telefono 371 4628359.