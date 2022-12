Auto a fuoco, fiamme raggiungono contatori del gas: evacuato palazzo di sei piani

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti verso le cinque e mezza di questa mattina a Tropea, in via Labirinto, per un incendio che ha interessato due autovetture.

Sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento di Ricadi che ha avviato subito le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano raggiunto anche una serie di contatori del gas che servono una palazzina di sei piani, provocando un dardo di fuoco di circa 4 metri.

A scopo precauzionale gli occupanti dell’edificio sono stati fatti evacuare mentre nel contempo è stato richiesto l’intervento del personale dell’Italgas per intercettare la condotta del metano; successivamente si è potuto procedere allo spegnimento completo del dardo.

Le vetture interessate, una Range Rover Evoque ed una Opel Agila, sono andate completamente distrutte mentre la facciata e gli infissi del fabbricato si sono danneggiati. Sul posto hanno agito nel complesso tre squadre operative dei vigilfuoco.