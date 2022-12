Rocca Imperiale. Lupo morto ritrovato ai bordi della Statale 106

Un esemplare di lupo è stato trovato morto a bordo della carreggiata della Statale 106, nel comune di Rocca Imperiale, nel cosentino.

La carcassa dell’animale era stata notata e segnalata alle autorità da un Vigile del Fuoco di passaggio in quella arteria, decisamente trafficata.

Sul posto sono così intervenuti i carabinieri della Stazione Forestale di Oriolo ed il personale sanitario del servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Trebisacce.

Da una prima ispezione si tratterebbe di un maschio adulto le cui cause del decesso dovranno essere accertate. La carcassa è stata prelevata per le successive analisi e per l’invio all’Istituto Zooprofilatico di Cosenza.