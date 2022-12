Covid, il bollettino. Altri 659 positivi in Calabria, oltre 660 anche i guariti. Un decesso

Sono 659 i nuovi casi di Covid19 registrati in Calabria nelle 24 ore appena trascorse, su un totale di 3517 tamponi eseguiti, e che fanno attestare quest’oggi il tasso di positività quasi vicino al 19%.

Il numero maggiore di contagi nel cosentino (232), seguito dal reggino (177), catanzarese (152), crotonese (51) e vibonese (35), mentre sono 12 quelli provenienti da fuori regione.

Si annota anche in questo sabato 17 dicembre una vittima per o con i coronavirus, nel cosentino. I guariti aumentano invece di 663 unità.

Quanto agli attualmente positivi, sono ad oggi 7956 (-5 da ieri), dei quali 7758 (-11 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare, 183 (+4 da ieri) sono assistiti nei reparti ospedalieri, e 15 (+2 da ieri) sono in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1608 (46 in reparto, 12 in terapia intensiva, 1550 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 105551 (105151 guariti, 400 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2619 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2555 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 177271 (175881 guariti, 1390 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 331 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 317 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57941 (57669 guariti, 272 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2706 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2655 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 201176 (200289 guariti, 887 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 494 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 483 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51619 (51428 guariti, 191 deceduti).