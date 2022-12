Ritrovo di pregiudicati rissosi: chiuso locale nel centro cittadino

Un locale nel pieno centro della movida a Vibo Valentia è stato chiuso dalla Squadra Mobile locale, dopo una serie di controlli svolti assieme alla Polizia Amministrativa ed agli agenti delle Volanti su richiesta della Questura, nell'ottica di una completa e capillare vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico.

Nel caso specifico, il locale - ubicato lungo il centralissimo Corso Umberto I - è risultato essere un ritrovo abituale di pregiudicati in pieno centro. In più occasioni tali frequentazioni erano sfociate in litigi e risse avvenute nelle immediate adiacenze dell'attività commerciale.

Una circostanza appurata in più occasioni dagli agenti, e confermata anche da controlli svolti dai Carabinieri. Motivo per il quale il Questore di Vibo Valentia ha deciso di applicare l'articolo 100 del Tulps, chiudendo il locale per 7 giorni e sospendendone la licenza.