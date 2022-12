Squillace, non accetta la fine della relazione: scatta il divieto di avvicinamento

Non avrebbe accettato la fine della relazione con il proprio compagno, arrivando al punto di molestarlo, minacciarlo e addirittura picchiarlo, persino in pubblico e sul posto di lavoro. Per questo motivo i Carabinieri della stazione di Squillace hanno notificato ad una donna il divieto di avvicinamento all'ex compagno, con l'accusa di atti persecutori nei suoi confronti.

Questa infatti avrebbe portato avanti condotte aggressive - sia verbali che fisiche - sfociate, in più occasioni, in tentativi di ingresso nell'abitazione del soggetto, o comunque nel condominio dove questo abitava. Eventi che avvenivano anche in piena notte, e che si verificavano anche sul posto di lavoro della vittima, che veniva offesa anche con continue chiamate e messaggi sul telefono.

Situazione che ha portato l'uomo a sviluppare un crescente stato d'ansia e paura, al punto di arrivare a denunciare l'ex compagna per timore della sua incolumità.