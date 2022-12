Al culmine dell’ennesima lite accoltella il marito per strada, poi si chiude in casa

Una lite, l’ennesima, con la moglie: quest’ultima che - covando forse vendetta nei confronti dell’uomo - gli sferra una coltellata, ferendolo all’avambraccio destro, poi si rinchiude in casa rifiutandosi di aprire finanche alla polizia, intervenuta nel frattempo.

È accaduto ieri sera, a Cosenza. Una chiamata al 113 fa scattare l’allarme. La persona all’altro capo del filo riferisce di una persona ferita per strada.

Sul posto si precipita una pattuglia delle Volanti che trova effettivamente il ferito lungo la via e che gli racconta quanto accaduto. Viene allertato anche il personale medico e solo dopo una lunga opera di mediazione la donna, già nota in quanto in cura al C.I.M., ha poi permesse di entrare nell’abitazione, che era stata messa a soqquadro.

Donne che, in evidente stato di agitazione, ha rifiutato volontariamente di sottoporsi alle cure mediche. I sanitari, dopo averla sedata, l’hanno così accompagnata al Pronto Soccorso per sottoporla a Tso, il Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Sul luogo sono intervenuti anche gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. La vittima è stata anch’essa portata in ospedale dove, al termine delle cure, gli è stata certificata una prognosi di 10 giorni.

La donna è stata invece denunciata in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate.