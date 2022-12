Super controlli a Vibo Valentia: sequestrate munizioni e droga

Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno effettuato dei controlli a tappeto durante le serate maggiormente sensibili per la cosiddetta movida, concentrandosi in particolare nella zona del centro del capoluogo.

Durante la sera della vigilia della scorsa festa dell’Immacolata è stata così aumentata la presenza sul territorio con l’impiego di personale della Mobile, delle Volanti, della Polizia Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine, effettuando 300 identificazioni di persone, di cui 69 con pregiudizi di polizia, controllando 145 veicoli e rilevando due infrazioni al codice della strada.

Durante il servizio sono stati effettuati anche controlli ad un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, riscontrando delle irregolarità attualmente al vaglio del personale della Polizia Amministrativa della Questura.

Durante le attività di contrasto dello spaccio, un uomo è stato invece denunciato alla Procura per l’illegittima detenzione di munizioni di arma da fuoco, di 12 munizioni cal. 45 e altre 10 cal. 12.

Allo stesso gli è stato anche trovato un caricatore per munizioni dello stesso calibro, un grimaldello per lo scasso e un rilevatore per il rintraccio di microspie.

Parallelamente, nel centro cittadino, è stata effettuata una perquisizione domiciliare durante la quale un uomo è stato visto gettare delle buste dalla finestra.

Il gesto veloce è stato comunque colto dagli agenti della Polizia che hanno recuperato la busta che conteneva circa 20 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi per la vendita, mentre nell’appartamento c’era del materiale per il confezionamento delle dosi.

In un’altra area del vibonese è stata poi sequestrata una confezione contenente 4 grammi di cocaina, chiaramente destinata allo spaccio, e che era nascosta su una via pubblica in attesa dell’arrivo dell’acquirente.

Infine, sempre nel centro cittadino due uomini sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana e pertanto segnalati alla Prefettura.