Rione Modena: furto di energia ed occupazione abusiva, due arresti e due denunce

Un controllo straordinario interforze è stato eseguito ieri nella zona Modena di Reggio Calabria, con lo scopo di accertare l’eventuale occupazione abusiva di case e il furto di energia elettrica.

In campo sono scesi così gli uomini della squadra Volante della Questura cittadina ed il personale della Polizia Municipale, che dopo una verifica da parte dei tecnici dell’Enel, hanno scoperto come in due immobili si sottraesse corrente abusivamente, motivo per cui sono stati arrestato i due occupanti, un uomo di 45 anni ed una donna di 60 anni.

Nell’ambito della stessa attività, che ha visto controllare in tutto undici immobili, è stata accertata l’occupazione abusiva di due appartamenti: da qui la denuncia in stato di libertà dei due occupanti, un uomo di 25 anni ed una donna di 33 anni.

Il controllo dei veicoli in transito ha consentito invece di sequestrare cinque autovetture che circolavano senza assicurazione e il ritiro di quattro carte di circolazione per la mancata revisione dei veicoli.

Le attività, fanno sapere dalla Polizia di Stato, proseguiranno anche nei prossimi giorni sia in città che in provincia.