Stabili i casi di covid nel bollettino odierno (+733). Ancora nuovi ricoveri (+3) e decessi (+3)

Sono stabili i dati del coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti conta 733 nuovi contagi a fronte di 874 guariti, mentre sono 3 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. Continua l'aumento dei ricoveri in tutta la regione: complessivamente sono 197 i degenti nei vari ospedali, 185 in reparto ordinario e 12 in terapia intensiva.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+278), seguita da Catanzaro (+185), Cosenza (+184), Crotone (+43), Vibo Valentia (+40). I restanti casi invece proverrebbero da altrove (+3). Processati 4 milioni 056.324 tamponi, con un tasso di positività al 20,05%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.743 (39 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.694 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 105.088 (104.688 guariti, 400 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.772 (69 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.703 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 176.673 (175.285 guariti, 1.388 deceduti).

Crotone: Casi attivi 339 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 57.853 (57.581 guariti, 272 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.791 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.735 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 200.767 (199.880 guariti, 887 deceduti).