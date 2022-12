Pallanuoto, Serie B. La Rari Nantes Crotone a Catania incontra l’Ortigia Siracusa

Raffaele Cusmano

Nella terza giornata del Campionato nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B 2022/2023 la Rari Nantes Auditore sarà ospite a presso la familiare Piscina “F. Scuderi” in località Zurria, dell’A.S.D. Ortigia Academy Siracusa, compagine giovanile creata dalla famigerata Ortigia di Siracusa, fucina di campioni della pallanuoto italiana e mondiale, nonché del C.T. della nostra Nazionale Sandro Campagna e prestigiosa organizzazione, attualmente alle prese con problematiche impiantistiche – ben conosciute anche da queste parti – e pertanto costretta a giocare a Catania.

Secondo gli addetti ai lavori, l’Academy Siracusa è e sarà una spina nel fianco per l’intero campionato: essendo composta interamente dai ragazzi che compongono le giovanili dell’Ortigia Siracusa, taluni dei quali si troveranno a giocare in Under 20 alla ricerca del tris scudetto, oltre che da ragazzi che per motivi di studio o lavoro non possono allenarsi compiutamente con la prima squadra in Serie A1, l’Academy è una gran bella squadra, ben organizzata, ben allenata dal tecnico Gino Leone – anch’egli con prestigiosi trascorsi e risultati in Serie A1 ed in Europa – e soprattutto con tanto entusiasmo.

Conoscono bene il valore di questo campionato e sanno che da partite come questa possono tirare fuori il coraggio e l’entusiasmo per ambire ai posti prestigiosi di classifica. Sarà partita tesa, nuotata, importante e che resterà in bilico sino agli ultimi minuti.

La Rari Nantes pitagorica festeggerà il rientro in acqua del proprio bomber mancino Raffaele Cusmano: “Intanto – afferma - sono veramente felice di poter iniziare questo campionato. Guardare i miei compagni giocare e lottare queste due partite non è stato per nulla semplice".

"La gara di sabato - aggiunge - sarà certamente ostica, nonostante loro siano una squadra giovane, forse la più giovane del torneo, hanno un ottimo gruppo, ottima preparazione atletica e qualche individualità importante come quella di Andrea Tringali. Dal canto nostro non ci nascondiamo e scenderemo in acqua per vincere ogni singola partita, con il massimo rispetto per gli avversari ma con la consapevolezza di essere una squadra forte ed un gruppo coeso”.

Appuntamento pertanto a sabato, ore 13, presso la Piscina “F. Scuderi” di Catania: l’Auditore Crotone sarà ospite della ASD Ortigia Academy Sircausa nella terza giornata del Campionato Nazionale Maschile di Serie B – Girone 4.

La società sta verificando l’opportunità di approntare il servizio di diretta streaming dell’incontro sui propri canali social.

UNDER 12 A LAMEZIA



Intanto, domenica 18 dicembre a Lamezia Terme gli Under 12 saranno impegnati a Lamezia Terme con i pari età padroni di casa, Rende e Reggio Calabria in un torneo di precampionato che varrà altresì per i nati 2008 e seguenti come preselezione regionale per la composizione della compagine regionale calabrese che parteciperà al Trofeo delle Regioni, che si terrà dal 3 al 6 gennaio nel Centro Federale di Ostia.