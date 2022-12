Omicidio Muzzupappa. Identificato il presunto assassino, al momento è ricercato

C'è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Giuseppe Muzzupappa, il pluripregiudicato trentottenne ammazzato nel centro di Nicotera Marina la sera del 26 novembre scorso (QUI).



Le investigazioni avviate nell’immediatezza dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo napitino, avrebbero difatti consentito di dare un’identità al presunto assassino.

Secondo gli inquirenti, dunque, a sparare sarebbe stato Pasquale Megna, un noto commerciante di Nicotera Marina. Gli elementi raccolti, che i militari ritengono “univoci e incontrovertibili”, sono stati utilizzati dal Procuratore Camillo Falvo e dal sostituto co-titolare del fascicolo per chiedere e ottenere dal Gip del Tribunale locale una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, resosi irreperibile nell’immediatezza del fatto e al momento attivamente ricercato.

La vittima, come si ricorderà, è stata uccisa mentre si trovava in una trattoria: l’assassino gli ha esploso contro alcuni colpi d’arma da fuoco che l’hanno centrata in pieno, non lasciandole scampo, uccidendola sul colpo.

I militari, da quella sera, hanno inviato delle indagini a 360 gradi per risalire all’omicida. Muzzupappa era stato arrestato per tentato omicidio nel 2011 e vantava numerosi reati in materia di armi e munizioni clandestine.