Chiude in una stanza figlia e nipoti, poi apre il gas: lei chiama il 113, salvati dalla Polizia

Quattro persone sono state messe in salvo dagli agenti del commissariato locale che le ha soccorse in una abitazione di Corigliano Rossano invasa dalle esalazioni del gas.

I poliziotti sono intervenuti dopo una chiamata arrivata al 113 da parte di una donna che, in forte stato di agitazione, sosteneva di essere stata rinchiusa all’interno di una stanza, con le sue due figlie minorenni, dal padre che era in preda ad un raptus di follia.

Immediato l’arrivo di una pattuglia della Squadra Volante che, giunta sul posto, ha subito forzato la porta-finestra dell’abitazione, ha disattivato il contatore elettrico, ha chiuso il gas in cucina e aperto tutte le finestre interne per far arieggiare l’ambiente.

Gli agenti hanno messo in sicurezza la donna e le figlie e, nell’attesa dell’arrivo del personale medico del 118, hanno fatto quanto necessario per rianimare l’uomo che nel frattempo era svenuto per le esalazioni del gas. Quest’ultimo, ripresi i sensi, è stato sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio.