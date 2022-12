Cosenza: controlli delle forze dell’ordine in piazza Autolinee

A seguito della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Cosenza, è stata pianificata una forte e visibile presenza i città delle Forze di Polizia con turnazioni concordate tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri congiuntamente alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale.

I controlli sono volti in particolare al contrasto ed alla prevenzione di fenomeni di microcriminalità predatoria, dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti.

A tal proposito, stamane, personale della Squadra Volante insieme a personale della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e ad Unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, hanno effettuato dei posti di controlli in Piazza Autolinee.

L’attività si è estesa anche all’interno di due plessi scolastici del comprensorio cittadino dove è stata rinvenuta della marijuana del peso complessivo di 30 grammi. Verificati anche due esercizi commerciali.

In questa contesto si è provveduto al controllo di 36 veicoli, 80 persone, sono state elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada, effettuate due perquisizioni personali e accompagnata altre due persone all’Ufficio Immigrazione della Questura per verificarne la regolarità in Italia.