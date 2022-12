Catanzaro, sequestrati più di cento falsi panettoni artigianali

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catanzaro, nell’ambito dei servizi di controlli presso le attività di pasticcerie, finalizzati al contrasto delle frodi in commercio derivanti dalla vendita di prodotti dolciari non conformi, con particolare riferimento ai tipici alimenti della tradizione natalizia, hanno proceduto al sequestro di oltre cento panettoni in un laboratorio dolciario nel territorio lametino, spacciati come “artigianali” e commercializzati a prezzi raddoppiati.

I militari hanno accertato che l’esercente, avrebbe messo in vendita i prodotti con l’etichetta contraffatta che ne certificava la “produzione propria” mentre in realtà provenivano da un'altra azienda che li produce industrialmente.

L’esercente è stato segnalato per frode in commercio. Gli alimenti, sottoposti a sequestro, previo il parere sull’idoneità al consumo umano, saranno devoluti in beneficienza ad associazioni di volontariato o a reparti pediatrici ospedalieri.