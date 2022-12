Giochi d’azzardo: perché il poker è il migliore di tutti i giochi di carte

I giochi di carte sono da secoli una compagnia costante per gli uomini, visto che sono utili per socializzare e permettono di allenare la memoria e la logica, dunque risultano in qualche modo anche attività educative. Come se ciò non bastasse un mazzo di carte richiede poco spazio e non pesa , quindi si può infilare in una piccola tasca in valigia. Si comincia a giocare a carte da bambini, con i fratelli e gli amici, poi lo si fa in famiglia, magari in occasione del Natale o delle festività. A rendere questa attività così diffusa è anche il fatto che si possa giocare in tanti modi diversi e che ci siano sfide diverse da affrontare.

Sulla storia solo incertezza

Ma qual è l’origine delle carte? Sul fronte storico ci sono parecchie incertezze . Pare che le prime tracce risalgano al decimo secolo, in Giappone, ma si tratta di ipotesi. Di certo c’è solo che le carte sono state rinvenute in quasi tutte le culture e hanno la stessa forma rettangolare, tranne che in India, dove sono circolari. Anche i semi delle carte, che una volta variavano da paese a paese, si sono uniformati sulla grafica standard di Cuori, Quadri, Fiori e Picche per le carte francesi e Denari, Spade, Bastoni e Coppe per quelle napoletane. Queste ultime sono un elemento di distinzione dell’Italia e consentono di destreggiarsi in una serie di giochi tradizionali del nostro Paese, da Scopa a Sette e mezzo, da Briscola a Rubamazzetto, per fare solo qualche esempio.

L’influenza della Francia

Oltre a quelle napoletane, esistono poi le carte francesi, che usano Fante, Donna e Re e possono essere utilizzate in uno o due mazzi da 52 carte. Con queste carte ci si sfida ai giochi più diffusi, come Burraco, Scala 40, Macchiavelli, Ramino, Bridge. Gli stessi mazzi vengono utilizzati anche per giochi come Poker e Black Jack, che rispetto agli altri hanno avuto un’evoluzione diversa, visto che sono diventati essenziali anche nel mondo del gioco d’azzardo. In generale, dunque, si può dire che i giochi di carte siano una passione ricorrente nella storia dell’uomo, che ha ispirato anche la letteratura, il teatro e il cinema. In particolare, nel caso del gioco associato alla sfida dell’azzardo, con il suo brivido di spazi eleganti e vincite appaganti. Pensiamo al mondo dei casinò, trasferito in tante pellicole di successo e a quanto i giochi di carte continuino ad essere una delle occupazioni più amate e più frequentate.

L’online ha cambiato gli equilibri

Oggigiorno, poi, l’esperienza del casinò si è ampliata in modo significativo, anche grazie al mondo di Internet. Il gioco online si è diffuso moltissimo e si trovano piattaforme affidabili e ben organizzate, che dedicano spazi notevoli ai giochi di carte e al poker online. Non esistono statistiche ufficiali, ma secondo gli esperti, anche se molti si avvicinano al mondo online per le slot machine o per la roulette, successivamente accade che cambino interesse e si dedichino ai giochi di carte, che ormai sono moltissimi. Inseguendo la passione antica per questa attività, infatti, le piattaforme online hanno deciso di inserire non solo il Poker, il Black Jack e il Baccarat, ma anche una serie di altri giochi che appartengono alla tradizione. Importanti e decisivi, nel contesto del gioco in rete, sono le innovazioni che solo i migliori provider offrono ai loro utenti. Il sito leader in questo mercato propone tornei sempre più interessanti ed aperti a giocatori internazionali, con la possibilità di depositare e prelevare in maniera totalmente sicura. Non si può negare il fatto che quando si vuole giocare, è importante affidarsi solo ai migliori siti e questo è un ottimo esempio di provider affidabili nel mondo del poker online .

La varietà è sempre più ampia

Alcuni operatori propongono offerte limitate, altri invece si sono concentrati molto sul mondo delle carte. Gli operatori hanno magari eseguito piccole modifiche, ma oggigiorno si trovano giochi come la Scopa, il classico gioco da bar italiano, dove si esulta per ogni punto fatto e alla fine il conteggio di Primiera, Denari, Settebello e Carte valgono tanto quanto quelli delle scope ottenute. Un altro gioco tipico, che si è conquistato spazio nel mondo virtuale è la Briscola, che si pratica con le carte napoletane e punta a far conquistare il punteggio più alto per sconfiggere gli avversari. Solo due esempi delle evoluzioni che i giochi di carte online hanno subito, con operatori che propongono davvero un’ampia gamma di intrattenimenti tra cui scegliere. Al di là delle slot e della roulette, infatti, su questi siti anche i giochi di carte sono diversi e adatti a tutti i “palati”.



Lo scettro rimane nelle mani del poker

Volendo dare un consiglio a coloro che si approcciano al mondo del gioco online, però, va chiarito che il poker rimane l’opzione più conveniente. Sulle piattaforme online viene giocato con diverse formule. La più comune è il Texas Holdem, ma non mancano varianti come il Casino Hold’em oppure il Caribbean Poker. Nelle versioni utilizzate online le regole del gioco subiscono qualche variazione rispetto a quelle delle partite reali, visto che non si hanno di fronte degli avversari in carne e ossa. A rendere però l’esperienza del gioco ancora migliore stanno contribuendo di recente anche le versioni di gioco live, che sono sempre più diffuse e che consentono di avere un croupier che in video si occupa di distribuire le carte e gestire la partita. Un’emozione che ricorda da vicino quella delle serate trascorse nei casinò veri e propri.

Non si tratta solo di fortuna

A rendere il poker un gioco ideale per i principianti sono poi il fatto che le sue regole non sono complicate da imparare e soprattutto l’elemento che per vincere servono capacità matematiche, abilità nel considerare i possibili scenari, attenzione agli altri che stanno giocando con noi e alle combinazioni che potrebbero ipotizzare. Una serie di capacità che mettono la sfida nelle mani del giocatore e non lo lasciano solo in balia della Fortuna, che invece spesso è il vero e unico elemento determinante in altri tipi di giochi di carte, che si trovano nelle piattaforme virtuali. Secondo alcune statistiche recenti, questa formula online ha conquistato molto anche le donne che ormai sarebbero pari al 4 per cento dei 100 milioni di giocatori di poker nel mondo. Un nuovo pubblico, che insieme a quello dei giovani, ama particolarmente la formula online, visto che consente di giocare quando si desidera, anche mentre si aspettano i figli fuori da scuola o dalla lezione di danza classica. E poi, si sa, le donne sanno ottimizzare i tempi e sono brave a capire le persone che le circondano: due aspetti che rendono il poker online una disciplina ideale per loro.

Ventuno: un numero che chiede fortuna

Passando ad altri giochi, invece, emergono elementi di difficoltà. Per quanto riguarda il Black Jack, ad esempio, la Buona Sorte conta davvero tantissimo per riuscire a raggiungere l’obiettivo che è il punteggio di 21. Se si sballa, si viene fatti uscire dalla partita e ciò che si è puntato va perduto. Questo tipo di gioco, che in Italia è conosciuto anche come Ventuno, piace molto e quindi viene proposto da quasi tutte le piattaforme. Si tratta probabilmente del secondo gioco di carte più apprezzato. Al terzo posto di questa ideale classifica si colloca il Baccarat, che qualcuno chiama anche Punto Banco. Anche in questo caso si usano le carte francesi e online viene proposto con diverse varianti, perché si può giocare in modo virtuale ma esistono anche siti che invece propongono dei tavoli con il mazziere dal vivo. L’adrenalina scorre a fiumi, quando si gioca a Punto Banco, anche perché il giocatore deve riuscire a prevedere se a vincere sarà il banco oppure un altro dei concorrenti o se si finirà in pareggio, senza demerito e sofferenza per nessuno dei contendenti. Possibilità sempre aperte, che vengono gestite dalla fortuna e che rappresentano un modo per passare il tempo e per sentirsi davvero vivi al cento per cento, mentre si attende il verdetto finale.

Talvolta l’abilità fa la differenza

Un altro gioco avvincente, che sta conquistando seguaci anche online dopo essere diventato molto di moda nel mondo reale, è quello del Burraco. In questo caso, però, l’abilità è davvero irrinunciabile se si vogliono conquistare buoni risultati. Come forse sanno gli appassionati, l’obiettivo del Burraco è quello di riuscire a creare una scala formata da almeno sette carte. Si possono sfruttare i jolly, ma la fortuna non è sufficiente. Occorre avere tecnica, esperienza, abilità di calcolo e di strategia. Ecco perché non si tratta di un gioco da consigliare ai principianti, sia dal vivo che nella versione online, che ha qualche variante, ma mantiene comunque l’elemento della competenza.