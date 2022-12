Filcams Cgil, svolti i primi congressi: si va verso unica struttura provinciale

"I due congressi della Filcams Cgil di Cosenza e del Pollino hanno approvato un dispositivo che prevede l’accorpamento delle strutture esistenti (Pollino e Cosenza) in un unica futura struttura territoriale". Lo rende, tramite un comunicato stampa, la segreteria regionale della Filcams Cgil.



"Questa operazione di carattere politico-organizzativo arricchisce il ciclo dei riassetti che a livello nazionale si sta dando la Categoria per meglio svolgere il proprio ruolo di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, di vicinanza al territorio per quanto riguarda le tutele individuali e di prossimità ai problemi e alle istanze vertenziali" spiegano dal sindacato. "Confermati alla guida delle attuali strutture come segretari generali, rispettettivamente, Annalisa Assunto a Cosenza e Andrea Ferrone nel Pollino che sono stati entrambi eletti con voto unanime dei delegati e delle delegate. Gli stessi guideranno le due strutture fino a scadenza di mandato".

"Ai due congressi presenti il Segretario Generale della Filcams Cgil Calabria, Giuseppe Valentino e Gianni Dalò della Filcams Cgil Nazionale che hanno offerto uno spaccato della situazione generale dei settori rappresentati dalla categoria a livello regionale e nazionale" si legge in conclusione. "Oggi il primo congresso di Reggio Calabria e Gioa Tauro che, di fatto, chiude un processo di accorpamento di due strutture e darà vita all’unica struttura dell’area metropolitana Ficams Cgil Reggio Calabria".