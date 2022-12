Cyberbullismo, Polizia di Stato a scuola con il progetto “PretenDiamo Legalità”

Nella mattinata odierna, lunedì 12 dicembre, nell’ambito del progetto nazionale della Polizia di Stato denominato “PretenDiamo Legalità”, il Questore della Provincia di Cosenza Michele Maria Spina, ha partecipato all’evento organizzato presso l’Istituto Comprensivo Statale Fausto Gullo, in via Popilia, con la presenza di una equipe multidisciplinare della Questura e gli specialisti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Cosenza.

Il personale della Polizia, alla presenza degli studenti dell’Istituto, ha effettuato un’attenta opera di informazione, divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sul cyberbullismo, sui reati informatici, sulla violenza di genere e sulle conseguenze derivanti dall’uso-abuso di sostanze psicotrope e alcool. Analoga iniziativa si terrà martedì 20 dicembre 2022 presso l’Istituto Omnicomprensivo del Comune di Luzzi.