Covid, calo del lunedì nel bollettino odierno (+295). Un decesso ed otto nuovi ricoveri

Diminuiscono i dati del coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino, come ogni lunedì, infatti conta 295 nuovi contagi a fronte di 301 guariti, mentre è uno il decesso avvenuto nelle ultime 24 ore. A preoccupare maggiormente, però, è l'aumento dei ricoveri in tutta la regione: complessivamente sono 188 i degenti nei vari ospedali, 176 in reparto ordinario e 12 in terapia intensiva.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+131), seguita da Reggio Calabria (+89), Catanzaro (+52), Vibo Valentia (+23), Crotone (+0). I restanti casi invece proverrebbero da altrove (+0). Processati 4 milioni 047.219 tamponi, con un tasso di positività al 17,10%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.714 (43 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1661 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 104.383 (103.986 guariti, 397 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.969 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.901 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 175.742 (174.358 guariti, 1.384 deceduti).

Crotone: Casi attivi 301 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 57.725 (57.454 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.729 (43 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.684 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 200.025 (1991.39 guariti, 886 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 488 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 475 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 51.419 (51.229 guariti, 190 deceduti).