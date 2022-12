Cosenza, intensificati i controlli: doppio arresto in centro

I Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno rintracciato e tratto in arresto una 52enne romena che si era sottratta ad un ordine carcerazione emesso il 24 luglio 2018. La donna è stata localizzata dai militari in un’abitazione del centro storico e condotta presso la casa circondariale di Castrovillari, dove dovrà espiare la pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione in quanto condannata per furto in abitazione e utilizzo indebito di carte di credito e pagamento commessi nelle province di Matera e Cosenza nel 2014.

Inoltre, i militari della medesima stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne cosentino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno della sua abitazione, due involucri in materiale plastico contenenti rispettivamente 42 e 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e denaro contante, in banconote di vario taglio, per un totale di 570 euro.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di permanenza presso la sua abitazione nelle ore notturne.