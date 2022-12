Rende, evacuata scuola primaria: forte odore di gas nei corridoi

Un forte odore di gas, avvertito nei corridoi ma anche nelle aule, ha portato all'evacuazione della scuola elementare "Stancati" di Rende. Il plesso era già stato interessato, nelle scorse settimane, da situazioni simili. Questa mattina, visto il persistente odore, è stato necessario allertare i Vigili del Fuoco e mettere in sicurezza gli alunni.

L'edificio infatti era stato oggetto di un sopralluogo da parte dei tecnici comunali e dell'Italgas, per via di altri due episodi del tutto simili avvenuti nei giorni scorsi. Per precauzione, erano state chiuse le cucine e questa mattina era stato spento anche il riscaldamento. Tuttavia l'odore è stato avvertito sin dalle prime ore, portando così la dirigente Simona Sansosti ad evacquare l'istituto.

Nessuno è rimasto ferito e, dopo un primo sopralluogo, non sarebbe stata trovata alcuna fonte di pericolo.