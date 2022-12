Qualità della Vita, Calabria sempre fanalino di coda: maglia nera a Crotone

La qualità della vita peggiora in Calabria. Un dato impietoso quello emerso dalla classifica pubblicata da Il Sole 24 ore (QUI), che anche quest'anno vede le province calabresi aggrappate solidamente agli ultimi posti della classifica, tra riconferme oramai attese e netti peggioramenti.

A peggiorare infatti è la posizione in classifica di Cosenza e Catanzaro. Nonostante in passato abbiano raggiunto buoni piazzamenti, quest'anno si posizionano rispettivamente al 95° ed al 96° posto. Segue Reggio Calabria al 102° e Vibo Valentia al 103°. Ultima in classifica, come oramai accade da diversi anni, è puntualmente Crotone, maglia nera al 107° posto.

Peggiorati tutti gli indici analizzati (ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia e società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero), in evidente calo, generalmente, in tutto il centro-sud. Sul podio invece si trovano Bologna, Bolzano e Firenze.