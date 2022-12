Calcio a 5 femminile. La T&T Royal Lamezia raggiunta allo scadere dalla New Cap 74

Rammarico nelle fila biancoverdi per una vittoria sfumata a 13 secondi dalla fine del match. Una partita è stata condotta dalla Royal Lamezia, a livello di palleggio nettamente superiore alle avversarie della New Cap 74.

Il match si apre con una battaglia personale tra Julia Ferreira e Antonaci, con l’estremo difensore che ha salvato per almeno quattro volte il risultato.

Chi va vicina al gol è però l’altra Ferreira, Laiana, ma anche questa volta il portiere locale rimedia in calcio d'angolo. Gli sforzi della Royal vengono premiati, è Julia Ferreira con un bel diagonale a portare in vantaggio le lametine.

La squadra biancoverde continua ad attaccare ma il primo parziale si chiude sul risultato di 1-0. Vantaggio molto risicato per la Royal rispetto al volume di gioco prodotto.

Nel secondo tempo la New Cap alza un po’ il ritmo, ma è la Royal, nonostante la formazione rimaneggiata, a sfiorare in almeno quattro occasioni il raddoppio. Clamorosa l'opportunità avuta sui piedi da Barbara Masaro che sfiora l'incrocio dei pali a pochi minuti dalla fine.

La New Cap tenta il tutto per tutto e gioca con il quinto di movimento. Nonostante ciò non riesce mai a tirare in porta. A 13 secondi dal fischio finale una palla vagante arriva a Barile che riesce ad far passare il pallone in mezzo ad una selva di gambe e battere Toledo.

Pareggio ingiusto per la capolista, la Royal avrebbe sicuramente meritato la vittoria, la Puglia non porta sicuramente bene alle lametine che dopo aver perso con Molfetta a 24 secondi, stavolta viene raggiunta ad una manciata di secondi dal termine.

Ma il campionato è ancora lungo e le lametine hanno tutto il tempo necessario a recuperare il gap dalle prime. Prossimo match domenica 18 dicembre al Palasparti con il Soccer Altamura.