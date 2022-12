Pallamano, Serie B. Crotone-Serra Fasano (22-17): i pitagorici consolidano il secondo posto

Ancora un risultato positivo ed il Crotone consolida il secondo posto in classifica alle spalle del Noci. Al termine di una gara per lunghi tratti equilibrata, i pitagorici prevalgono su un irriducibile Serra Fasano che, per almeno 30’, ha bene imbrigliato le trame di gioco dei rossoblù.

Complice l’infortunio subito dal centrale Nesputo, distorsione della caviglia e doccia anticipata per lui, la squadra stenta nel ripristinare il corretto assetto tattico.

Il tecnico crotonese le prova davvero tutte: rispolvera nel ruolo Marco Perri e Calabrese, poi inverte a ripetizione ruoli e mansioni dei propri giocatori. Ma prima di ritrovare la quadra passeranno diversi minuti.

Il primo tempo dei calabresi è affatto brillante, costellato da errori banali ed da una percentuale al tiro poco esaltante. Dal canto loro i pugliesi difendono con grande veemenza, creano densità sui tiratori per poi puntare su agili e veloci ripartenze.

È grazie ad un super Lo Guarro se gli ospiti non riescono ad approfittare del momentaneo disorientamento di Malerba e compagni. La prima frazione termina in parità (10-10), un risultato che esprime correttamente il sostanziale equilibrio tra le forze messe in campo.

Lo scambio di opinioni nello spogliatoio rossoblù aiuta per ritrovare lucidità e compattezza, ed è anche per questo se la squadra dei secondi 30’ è lontana partente di quella vista nel primo tempo.

Merito di una difesa pressoché insormontabile che contrasta con efficacia i pugliesi ed innesca la prima e seconda fase di contropiede.

La circolazione di palla in attacco, finalmente ben gestita, crea superiorità e varchi per i tiratori. In questo frangente di gioco emerge la forza e la tecnica dei due terzini, Roberto Perri e Jordy, apparsi inarrestabili anche per una difesa ben organizzata come quella del Serra Fasano.

Sebbene al 45’ il Crotone sia in vantaggio per 17-12, la partita si mantiene ugualmente vivace, con i pugliesi che, indomiti, fanno di tutto per rientrare in gioco. Hanno però il torto di sprecare per troppe volte al tiro, al contrario del Crotone che continua a mantenere una percentuale di realizzazione accettabile.

Al 50’ il vantaggio raggiunge il suo apice (+7) anche con il contributo del giovane Berlingeri. A questo punto c’è anche spazio per due Under15, Arcuri e Marullo, all’esordio assoluto in prima squadra.

Ben gestita dalla coppia arbitrale, la gara si conclude con il 22-17 finale per i crotonesi, un risultato che non fa una grinza per quanto visto in campo. Soprattutto grazie ad un secondo tempo in cui il gran cuore e la risolutezza di Gentile e compagni ha fatto la differenza.

IL TABELLINO

PALLAMANO CROTONE-INNOTECH SERRA FASANO 22-17 (10-10)

CROTONE: Malena, Gentile (1), Malerba (1), Nesputo, Caristo, Calabrese (1), Perri M. (4), Berlingeri (2), Jordy (6), Perri R. (7), Scida, Caruso, Marullo, Trzaskaz Morabito, Arcuri, Lo Guarro. Allenatore: Cusato

FASANO: Monopoli, Lusverti (2), Raimondi (2), Rosato (1), Colucci (4), Laera (1), Tasca (1), Trapani, Tarì (6), Lacirignola. Allenatore: Cassone.

ARBITRI: Galbiati di Capua e Malafronte di Scafati