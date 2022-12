Pallavolo, Serie C Maschile. La Kermes & Altaflex Catanzaro batte la Volo Virtus e resta terza

Quinta vittoria consecutiva per i giallorossi della Kermes & Altaflex Catanzaro Volley che, al Gagliardi di Lamezia Terme, battono 3 set a 0 la Volo Virtus con i parziali di 16/25 22/25 18/25 ottenendo altri tre punti preziosi che permettono loro di restare in terza posizione insieme al San Giovanni in Fiore.

Momento dunque estremamente positivo per la compagine del Presidente Angelo Prudente che riesce a mantenere la giusta freddezza e conquistare una vittoria importante.

Un successo arrivato al termine di tre frazioni di gioco molto equilibrate, in cui i catanzaresi hanno mostrato grande pazienza e capacità di attendere il momento giusto per chiudere.

Appuntamento quindi per il prossimo incontro di campionato sabato 17 Dicembre, ore 18, al PalaEvent contro la Scuola Volley Paola, gara che chiuderà il girone di andata.