Dramma sulle coste catanzaresi: rinvenuto il corpo senza vita di un 39enne

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto ieri sera lungo la spiaggia di Caminìa, nei pressi di una scogliera. Si tratta di un trentanovenne originario di Stalettì, che era scomparso senza lasciare tracce dal tardo pomeriggio di ieri.

A lanciare l'allarme i genitori dell'uomo, preoccupati per non aver visto il figlio far rientro a casa. Le ricerche sono subito partite grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che già nella prima serata di ieri avevano individuato l'auto della vittima parcheggiata in località Torrazzo.

Al momento non si esclude alcuna pista. Proseguono le indagini.