Assicurazione privata sulla salute: tutte le garanzie che stai cercando in un unico pacchetto

Non c’è nulla più importante della salute, e le persone lo sanno bene! Per questo ci tengono a prendersi cura di loro stesse e dei loro cari, spesso sottoscrivendo un’assicurazione privata sulla salute che li aiuti nel momento del bisogno.

Infortuni o traumi imprevisti, malattie per le quali c’è la necessità di un intervento chirurgico o malori sopraggiunti durante il periodo di ferie sono tutti eventi dai quali bisogna potersi proteggere adeguatamente. Per scoprire tutte le garanzie che una polizza sanitaria ti riserva, continua a leggere questo articolo.

Un’anamnesi preliminare

Ovunque tu sia – in Italia o all’estero – e in qualsiasi momento della giornata – 24 ore su 24 – avrai a disposizione un portale dedicato completamente alla tua salute. In caso di infortunio, malore o improvvisa malattia, potrai richiedere un primo consulto medico, così da poter valutare immediatamente il tuo stato di salute e, se necessario, intervenire tempestivamente.

Se la tua situazione clinica dovesse richiederlo, la garanzia coprirebbe le spese di trasporto in ospedale in caso di emergenza (sia in Italia che all’estero) e fornisce tutte le informazioni necessarie a prenderti cura della tua salute.

Cure ospedaliere

A seconda della situazione, la polizza sanitaria copre anche ricoveri prolungati e day hospital presso strutture convenzionate (presenti in maniera capillare su tutto il territorio). Durante il periodo di degenza, ti saranno assicurate tutte le cure di cui avrai bisogno: interventi chirurgici, interventi chirurgici di minore entità e la cura di malattie o malattie considerate gravi.

Questo tipo di garanzia ti rimborsa le spese mediche sostenute in caso di intervento chirurgico (sia day hospital che per lunghe degenze) reso necessario in seguito a malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico. Non dovrai preoccuparti di niente: oltre alle spese dell’intervento e dei trattamenti effettuati durante il ricovero, sono incluse nella garanzia le visite specialistiche, gli esami e gli accertamenti diagnostici sostenuti. Tutto ciò per il periodo che va da 120 giorni prima fino a 120 giorni dopo il ricovero; il trasporto in ambulanza in base alla gravità del caso, le spese di vitto e pernottamento del tuo accompagnatore all’interno della struttura clinica da te scelta

Cure extra-ospedaliere

Successivamente all’intervento, una volta tornato a casa, è in genere compito del paziente prendersi cura di se stesso, o informarsi per ottenere assistenza. Con un’ assicurazione privata sulla salute , hai davvero tanti vantaggi!

Visite ed accertamenti post-operatori saranno offerti direttamente dalla tua polizza sulla salute. Potrai quindi contare sul rimborso di spese per le visite mediche, gli accertamenti diagnostici, gli esami e le analisi di laboratorio.

Sono incluse anche le cure odontoiatriche e ortodontiche in caso di infortunio comprovato dal referto del Pronto Soccorso e i controlli periodici fino a cinque anni dal primo intervento o dalla recidiva.

E se non fossi stato ricoverato? Anche in questo caso, la tua polizza sanitaria ti garantisce il rimborso delle spese sostenute per le malattie e gli infortuni che non richiedono un ricovero, comprovati da un referto di pronto soccorso. Inoltre, in caso di gessatura, hai l’indennizzo dei giorni in cui hai portato il gesso, fino a un massimo di 90 giorni. Sono incluse le spese di trasporto all’ospedale e gli accertamenti diagnostici.