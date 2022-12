Covid, contagi stabili (+504) ma 180 ricoverati in tutta la regione

Prosegue stabile l'andamento del coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti ha portato alla luce 504 nuovi contagi a fronte di 395 guariti, mentre sono 3 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. A preoccupare maggiormente, però, è l'aumento dei ricoveri in tutta la regione: complessivamente sono 180 i degenti nei vari ospedali, 168 in reparto ordinario e 12 in terapia intensiva.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+164), seguita da Catanzaro (+145), Reggio Calabria (+136), Vibo Valentia (+52), Crotone (+4). I restanti casi invece proverrebbero da altrove (+3). Processati 3.834 tamoponi, con un tasso di positività al 13,15%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1724 (39 in reparto, 9 in terapia intensiva, 1676 in isolamento domiciliare); casi chiusi 104321 (103924 guariti, 397 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2874 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2807 in isolamento domiciliare); casi chiusi 175706 (174322 guariti, 1384 deceduti).

Crotone: casi attivi 322 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 313 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57704 (57433 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2794 (41 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2750 in isolamento domiciliare); casi chiusi 199871 (198986 guariti, 885 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 494 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51390 (51200 guariti, 190 deceduti).