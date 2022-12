Il primo gennaio a Cosenza si festeggia col Concerto di Capodanno

La cattedrale di Cosenza

Il primo di gennaio a Cosenza sarà salutato, anche quest’anno e come da tradizione, dal “Concerto di Capodanno nel Centro Storico”, giunto alla sua 23a edizione.

A dare il benvenuto al nuovo anno, nella magica atmosfera della Cattedrale bruzia, che festeggia in questi giorni i suoi 800 anni dalla consacrazione, sarà il gruppo Blues “White Bread 69” composto da Eugenio De Luca, Francesco Guido, Maurizio Baldino e Corrado Mendicino

Per partecipare basta accedere per tempo alla Cattedrale. L'orario di inizio è previsto per le 19,15. Il concerto, come sempre, è gratuito ed è realizzato in collaborazione con la Cattedrale di Cosenza e l'Associazione 8cento Cosenza.