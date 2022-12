Pallanuoto, Serie B. Rari Crotone-Napoli (8-6), seconda vittoria consecutiva per i pitagorici

Una partita intesa, combattuta, che la Rari Nantes Crotone è riuscita a portare a casa da squadra vera, al cospetto di un avversario mai domo nonostante un distacco di tre lunghezze nella parte finale del match.

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Francesco Arcuri nella prima stagionale disputata nell’impianto crotonese. I partenopei si dimostrano fin dai primi minuti compagine ben organizzata, guidata in vasca da Scotti Galletta e fuori dal tecnico Galasso.

È Crotone a passare in vantaggio nel primo quarto, nel secondo invece, complice anche un pizzico di imprecisione sotto porta dei pitagorici, il risultato non cambia. Nel terzo quarto la Rari Nantes va in vantaggio di due, ma viene raggiunta quasi immediatamente per poi ristabilire nuovamente la distanza.

Nell’ultima parte Napoli tenta il tutto per tutto, ma la difesa crotonese è attenta, grazie anche agli accorgimenti di Massimo Giacoppo, che con esperienza mantiene equilibrio nella fase difensiva.

Finisce 8-6 per la il team di mister Arcuri, che ha preparato nei dettagli una gara ricca di insidie e contro un avversario che darà del filo da torcere a chiunque.

“Anche se è solo la seconda partita qui a Crotone – ha commentato a fine gara Enrico Giacoppo – devo dire che grazie all’accoglienza del tecnico, della società e dei ragazzi è già come se mi sentissi a casa. È stata una partita tosta, erano organizzati, chiusi e il loro portiere si è comportato bene. Napoli ha gente di esperienza, noi siamo stati comunque bravi a mantenere un certo distacco nel punteggio. Simone, il nostro portiere, è stato davvero molto bravo. Io sono soddisfatto della mia partita, potevo essere più preciso, ma per il momento va bene così. Si vede che cresciamo settimana dopo settimana, abbiamo un ottimo gruppo e non possiamo che migliorare. Ogni settimana sarà una battaglia, siamo fiduciosi”.

“Abbiamo giocato una buona gara – ha aggiunto il portiere Simone Sibilla, tra i migliori in campo – È stata combattuta fin dall’inizio, ma ero sicuro che l’avremmo affrontata di petto e così faremo fino alla fine. È stato un grande esordio casalingo, adesso però testa bassa e lavorare perché vogliamo migliorare ancora di più in vista dei prossimi impegni”.

IL TABELLINO

Rari Nantes L. Auditore Crotone-Waterpolo Lions Napoli 8-6

(1-0; 0-0; 4-3, 3-3)

Rari Nantes L. Auditore Crotone: Sibilla, Amatruda 2, Abela 1, Zovko 1, Fusto 1, Cavallato, Giacoppo M., Giacoppo E. 1, Ursino 2, Candigliota, De Lucia, Caliogna, Palermo. Allenatore: Arcuri.

Water Polo Lions Napoli: Lamoglia, Santovito, Percuoco, Giannetti, Scotti Galletta 3, Malandrino, Riccitiello, Telese 1, Ronga, Santamaria 1, Cossu, Silipo 1, Lanzetta. Allenatore: Galasso.

Arbitro: De Girolamo.