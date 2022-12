Serie C. Crotone-Gelbison, i rossoblù tornano allo Scida contro una “matricola” in ottima forma

Gianni Vrenna e Franco Lerda

Il Crotone ritorna a giocare allo Scida dopo due trasferte consecutive (Taranto 2-2; Cerignola 0-1), con quattro punti in attivo, un rallentamento che ha permesso al Catanzaro di allungare di sei punti la distanza dalla formazione crotoniate, dopo aver scaricato una mitragliata di gol al Giugliano (3-0) e al Francavavilla (4-1), 13 gol nelle ultime 4 giornate. Il volo delle “Aquile” giallorosse, addestrate da Vivarini, appare inarrestabile e poco conta la sconfitta subita in Coppa Italia contro il Foggia (2-0), che sarà il prossimo avversario, nella trasferta di lunedì allo stadio “Zaccheria”, per il posticipo della 18^ giornata che si giocherà a porte chiuse, lunedì alle 20,30. La squadra pugliese non è stata clemente contro il Crotone, allora in testa alla classifica: lo ha battuto negli ultimi minuti (1-0), permettendo al Catanzaro il sorpasso. Cosa dire! Che la formazione pugliese si possa ripetere contro l’attuale capolista entra nei pronostici. Che si tratti di un match aperto a un risultato a sorpresa si rileva dalle quote indicate dai bookmakers: 1: 3,10; x: 3,5; 2: 2,5. Diverso parere degli esperti per Crotone-Gelbison, che danno favoriti i calabresi con la vittoria dei campani a 5,70 contro l’1.55 per il successo e 3.75 il pareggio.





di Giuseppe Romano

Il Crotone riceve allo “Scida” (17,30) la formazione di Fabio De Sanzo, una “matricola” in ottima forma e con una difesa che ha subito gli stessi gol del Crotone, media inglese zero, con cinque vittorie e sette pareggi, contro avversari di qualità.

Il tecnico dei pitagorici, Franco Lerda, non manifesta certezze, consapevole che si tratti di “una gara complessa” e di “una squadra difficile da perforare. Sa difendersi con molti giocatori e sta facendo buone cose, dopo l’arrivo di Fabio De Sanzo. Giochiamo contro una delle matricole del campionato che, con merito, si è proiettata verso i play-off, già al settimo posto con 22 punti”.

Il Crotone cammina spedito, in attesa di una frenata del Catanzaro, possibilmente a Foggia. L’obiettivo dei rossoblù pitagorici è dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi e non perdere di vista la promozione diretta.

Una missione che si presenta sempre più ardua, come sarà difficile superare la “barriera” difensiva che opporrà il tecnico campano. Il Crotone ha sempre mostrato sofferenze contro gli avversari che si sono difesi ad oltranza.

La nota positiva in casa Lerda è il recupero dei sette assenti registrati nell’ultima trasferta di Cerignola: “Abbiamo recuperato chi era acciaccato, non tutti nelle stesse condizioni, ma tutti disponibili. Parlo di un recuperare soprattutto nervoso e numerico, meno sul piano fisico, per le troppe partite giocate in tempi brevi”.

Sul modulo si potrebbe ritornare al 4-3-3, data la flessibilità dei giocatori, tutti di qualità e che, secondo Lerda, “hanno capito chi siamo e cosa possiamo fare”. Sul piano strategico, se c’è bisogno di cambiare qualcosa il mister non ci penserà due volte perché “sono abituati i ragazzi ad interpretare moduli diversi”.

Qualche appunto sull’impiego di Mogos, lento nel ruolo di quarto difensore esterno, mentre possiede marcate caratteristiche offensive, che il tecnico respinge.

Il recupero di Gomez dovrebbe risolvere il problema dell’attaccante centrale, tra i due esterni Chiricò e Pannitteri. In caso di vittoria, il Crotone metterebbe pressione al Catanzaro, impegnato a Foggia lunedì.

Lerda fa appello ai tifosi: “rientro allo Scida importante, con la presenza del nostro pubblico che ci darà una buona spinta, come sempre”.

I CONVOCATI

Crotone: Portieri - 22 Branduani, 1 Dini, 12 Gattuso. Difensori - 6 Bove, 26 Calapai, 23 Crialese, 3 Cuomo, 2 Giron, 5 Golemic, 14 Mogos, 15 Papini. Centrocampisti - 86 Awua, 21 Carraro, 7 Giannotti, 10 Petriccione, 20 Rojas, 19 Tribuzzi, 13 Vitale. Attaccanti - 11 Bernardotto, 32 Chiricò, 9 Gomez, 24 Kargbo, 37 Panico, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. Non disponibili: 41 Abbruzzese, 25 Filosa, 36 Spaltro, 48 Yakubiv, 42 Giancotti, 43 Rossi, 29 Cantisani. DIFFIDATI Awua e Chiricò.

Gelbison: Portieri: D’Agostino, Vitale. Difensori: Cargnelutti, Gilli, Loreto, Marong, Mesisca, Onda, Paolini. Centrocampisti: Citarella, Foresta, Fornito, Nunziante, Papa, Savini, Uliano. Attaccanti:De Sena, Faella, Kyeremateng, Graziani, Sane.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-3-3): Dini; Mogos, Cuomo, Golemic, Calapai; Awua, Carraro, Petriccione; Pannitteri, Chiricò, Tumminello. Allenatore: Franco Lerda

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Gilli, Cargnellutti, Loreto; Nunziante, Fornito, Foresta, Papa, Onda; De Sena, Kyeremateng. Allenatore: Fabio De Sanzo

L’ARBITRO

L’arbitro è il signor Mattia Caldera della sezione di Como; Assistenti: Stefano Franco di Padova e Antonio D’Angelo di Perugia. Quarto uomo: Dario Madonia di Palermo.

DOVE VEDERLA

In chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.