Ferito dalla motozappa mentre lavora in campagna: grave 47enne

Un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto nel corso di alcuni lavori agricoli. È accaduto nella mattinata di oggi a San Nicola da Crissa, nel vibonese.

Il malcapitato - un quarantasettenne del posto - sarebbe rimasto incastrato nel mezzo, provocandosi così delle gravissime lesioni agli arti. Immediato l'intervento del 118, che vista la gravità della situazione ha allertato l'elissoccorso.

L'uomo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso, ed al momento è ricoverato in condizioni gravi presso il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.