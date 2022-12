Siderno, installato il primo “Fb Kiosk”

Il Comune di Siderno si è dedicato allo sviluppo di un nuovo progetto a supporto dell’intera collettività. Si tratta dell’iniziativa “FBkiosk” della FB Trading Innovation che racchiude digitalizzazione, Multimedialità e Interattività grazie all’unione di nuove forme di Comunicazione, Intelligenza Artificiale e Robotica.

La sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’intero Team FBkiosk è stata ed è tutt’ora continua. La fiducia, il sostegno ed il profuso impegno dell’Assessore all’Urbanistica, Maria Teresa Floccari, e del Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Archinà, che hanno seguito tutte le fasi esecutive del progetto, hanno permesso di dar forma all’infopoint multimediale ed interattivo installato in Piazza Portosalvo.

Il Totem FBkiosk integra spazio fisico e mondo digitale ed è a servizio dell’intera comunità e di tutti gli utenti che vogliono usufruire dei benefici del territorio; consente l’interazione tra cittadini e Comune, utenti e servizi, brand e clientela. Non solo, rappresenta un supporto al marketing dando visibilità alle attività commerciali e ai servizi del luogo, ma è anche un innovativo vantaggio per i cittadini. Fornisce ogni tipo di informazione utile, una risposta alle loro necessità, una guida alle scelte e li intrattiene, allo stesso tempo, attraverso un’esperienza fatta di dialogo e di coinvolgimento attivo. Dà al Comune la possibilità di parlare di sé, di raccontare la propria storia e di fare rete con i comuni limitrofi.

È un infopoint, una vetrina, una mappa che segnala le attività commerciali, ristorative, culturali, i servizi sanitari e tutte quelle proposte anche turistiche di cui poter usufruire, una guida che favorisce dei Tour Virtuali all’interno della città, che dà info su come muoversi da un luogo all’altro, su autobus, orari e tratte. Offre la visione dei Trailer delle produzioni cinematografiche in uscita, rilascia Brochure informative inviandole ai numeri di cellulare forniti dagli utenti, suggerisce le migliori promozioni lanciate dalle varie attività commerciali, inoltre esegue prenotazioni ed emette ticket fungendo da checkpoint . È uno strumento multimediale ed interattivo che pianifica la permanenza in città grazie all’assistente virtuale “Gaia” dotata di Intelligenza artificiale, che ingaggia, intrattiene ed è istruita a rispondere ad ogni richiesta, a fare affermazioni ma anche battute ironiche non strettamente legate al contesto.

Non è solo pubblicità ma diventa dialogo ed intrattenimento. L'interazione col pubblico può avvenire usando l'interfaccia touchscreen o, in alternativa, la semplice modalità vocale, soluzioni che consentono l'avvio della conversazione con lo spettatore. Quanto offerto da FB Kiosk nel Comune di Siderno si connette con ciò che è offerto in altre Città del comprensorio, ampliando così il network di servizi disponibili nell’area e valorizzando al meglio l’immagine dell’intera Locride.

È proprio servendosi della multimedialità, della digitalizzazione e della robotica, che il progetto FB Kiosk vuole dare espressione alle caratteristiche tipiche della nostra terra, quali accoglienza, integrazione, relazione, coinvolgimento, scambi culturali coinvolgendo tutti in uno spazio virtuale condiviso e di utilità pubblica.