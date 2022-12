Calcio a 5 femminile. Trasferta pugliese per la T&T Royal Lamezia

Impegno delicato per la squadra biancoverde che sarà di scena a Bari contro la New Cap 74. La squadra pugliese è un avversario molto ostico, è una squadra attrezzata per vincere il campionato e non per niente attualmente guida la classifica, assieme alla Nox Molfetta, a punteggio pieno.



"La New Cap è un avversario temibile, basta guardare la classifica" afferma il presidente Nicola Mazzocca. "È una squadra formata da atlete che giocano insieme da anni, quindi molto compatta, subisce molto poco e poi è letale quando colpisce. Questa settimana ci siamo allenati intensamente per contrastare la loro forza, andiamo a Bari a fare la partita".

Impegno delicato per la squadra biancoverde che sarà di scena a Bari contro la New Cap 74.



La squadra pugliese è un avversario molto ostico, è una squadra attrezzata per vincere il campionato e non per niente attualmente guida la classifica, assieme alla Nox Molfetta, a punteggio pieno.



La New Cap è un avversario temibile - afferma il presidente Nicola Mazzocca - basta guardare la classifica. È una squadra formata da atlete che giocano insieme da anni, quindi molto compatta, subisce molto poco e poi è letale quando colpisce. Questa settimana ci siamo allenati intensamente per contrastare la loro forza, andiamo a Bari a fare la partita